Главный тренер « » Жак Вон рассказал, какой будет ротация команды на позиции первого номера.

У Вона спросили, будут ли и конкурировать между собой за мяч и минуты плеймейкера.

«Временами Симмонс и Динуидди будут вместе находиться на площадке. Будет и такое, что Динуидди и окажутся единственными игроками, которые таскают мяч», – сказал Вон.

Сам Симмонс недавно признался, что видит себя разыгрывающим: «Это именно то, кем я являюсь».

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