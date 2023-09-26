Жак Вон рассказал, какой будет ротация «Нетс» на позиции первого номера

Теги Бруклин Жак Вон НБА Спенсер Динуидди Бен Симмонс Деннис Смит Баскетбол

Главный тренер «Бруклина» Жак Вон рассказал, какой будет ротация команды на позиции первого номера.

У Вона спросили, будут ли Бен Симмонс и Спенсер Динуидди конкурировать между собой за мяч и минуты плеймейкера.

«Временами Симмонс и Динуидди будут вместе находиться на площадке. Будет и такое, что Динуидди и Деннис Смит окажутся единственными игроками, которые таскают мяч», – сказал Вон.

Сам Симмонс недавно признался, что видит себя разыгрывающим: «Это именно то, кем я являюсь».

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1 комментарий

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Tim Timson
Бен... мне ******)
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