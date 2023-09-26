Жак Вон рассказал, какой будет ротация «Нетс» на позиции первого номера
Главный тренер «Бруклина» Жак Вон рассказал, какой будет ротация команды на позиции первого номера.
У Вона спросили, будут ли Бен Симмонс и Спенсер Динуидди конкурировать между собой за мяч и минуты плеймейкера.
«Временами Симмонс и Динуидди будут вместе находиться на площадке. Будет и такое, что Динуидди и Деннис Смит окажутся единственными игроками, которые таскают мяч», – сказал Вон.
Сам Симмонс недавно признался, что видит себя разыгрывающим: «Это именно то, кем я являюсь».
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