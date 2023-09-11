Артурс Жагарс, как ожидается, подпишет контракт с «Фенербахче» и проведет следующий сезон в аренде в Литве

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Разыгрывающий сборной Латвии Артурс Жагарс (23 года, 190 см) близок к подписанию контракта с турецким «Фенербахче».

Ожидается, что после этого Жагарс будет отправлен в аренду в литовский клуб «Вулвз», в составе которого проведет как минимум начало сезона-23/24.

Показатели Жагарса на ЧМ-2023: 12,4 очка и 7,4 передачи за 25,2 минуты на паркете в среднем за игру. Он провел турнир в статусе свободного агента.

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