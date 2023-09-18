Артурс Жагарс подписал контракт с «Фенербахче» до 2026 года. Следующий сезон он проведет в аренде в Литве

Разыгрывающий сборной Латвии Артурс Жагарс (23 года, 190 см) подписал 3-летний контракт с турецким « ».

На сезон-23/24 игрок сборной Латвии будет отправлен в аренду в литовский клуб «Вулвз», который выступит в Еврокубке.

Показатели Жагарса на ЧМ-2023: 12,4 очка и 7,4 передачи за 25,2 минуты на паркете в среднем за игру. Он провел турнир в статусе свободного агента.

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