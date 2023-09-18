Артурс Жагарс подписал контракт с «Фенербахче» до 2026 года. Следующий сезон он проведет в аренде в Литве

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Фенербахче Беко чемпионат Литвы чемпионат Турции сборная Латвии Артурс Жагарс Вулвз Баскетбол

Разыгрывающий сборной Латвии Артурс Жагарс (23 года, 190 см) подписал 3-летний контракт с турецким «Фенербахче».

На сезон-23/24 игрок сборной Латвии будет отправлен в аренду в литовский клуб «Вулвз», который выступит в Еврокубке.

Показатели Жагарса на ЧМ-2023: 12,4 очка и 7,4 передачи за 25,2 минуты на паркете в среднем за игру. Он провел турнир в статусе свободного агента.

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1 комментарий

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vaslover
Крутейшее подписание для Вулвз. Все-таки Жемялис отвечает за свои слова и команда подходит в качестве одного из фаворитов Кубка Европы. Жагарсу тоже для прокачки один сезон не помешает провести в Кубке Европы в качестве лидера клуба. В Фенербахче уже перейдет в качестве "матерого волка", аккурат под название своего нынешнего клуба. Как пример, прокаченные в Кубке Европы в прошлом сезоне разыгрывающие Ульма и Турк Телекома Яго дос Сантос и Джериан Грант , который этим летом перешли в Црвену Звезду и ПАО соответсвенно. Хотя если по чесноку, Жагарс и сейчас мог бы спокойно играть в Евролиге,в клубах калибра Альбы, Асвела или той же Валенсии. Так что для Вулвз его подписание настоящая удача.
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