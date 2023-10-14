Спортивный врач о Викторе Вембаньяме: «Сумасшедшие атлетические данные, но в глубине души есть постоянный страх»
Спортивный врач Брайан Саттерер сомневается, что Виктор Вембаньяма способен выступать в НБА и сравнивает новичка «Сан-Антонио» с Зайоном Уильямсом («Новый Орлеан»).
«Наблюдая за Вемби, испытываю те же чувства, которые испытывал во время выступления Зайона в Летней лиге. Сумасшедшие атлетические данные, но в глубине души есть постоянный страх, спрашивающий, насколько это надежно.
Я не понимаю, как он может так двигаться, так что, возможно, это означает, что все ставки сделаны, и традиционное мышление в пролете.
Когда в последний раз мы видели профессионального спортсмена с настолько экстремальными физическими данными, и в итоге это оказалось надежно? Дюрэнт?
Или, еще лучше, каких единорогов мы видели в лиге в последнее время?» – написал Саттерер.
Как Вембаньяма готовился к НБА. Впитывал культуру «Сперс», боксировал с бывшим чемпионом, добавил 9 кило
Но Сперс становятся минимум теневым фаворитом на дистанции 2-3 лет.