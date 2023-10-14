Спортивный врач о Викторе Вембаньяме: «Сумасшедшие атлетические данные, но в глубине души есть постоянный страх»

Теги Сан-Антонио НБА Кевин Дюрэнт Зайон Уильямсон Виктор Вембаньяма Баскетбол

Спортивный врач Брайан Саттерер сомневается, что Виктор Вембаньяма способен выступать в НБА и сравнивает новичка «Сан-Антонио» с Зайоном Уильямсом («Новый Орлеан»).

«Наблюдая за Вемби, испытываю те же чувства, которые испытывал во время выступления Зайона в Летней лиге. Сумасшедшие атлетические данные, но в глубине души есть постоянный страх, спрашивающий, насколько это надежно.

Я не понимаю, как он может так двигаться, так что, возможно, это означает, что все ставки сделаны, и традиционное мышление в пролете.

Когда в последний раз мы видели профессионального спортсмена с настолько экстремальными физическими данными, и в итоге это оказалось надежно? Дюрэнт?

Или, еще лучше, каких единорогов мы видели в лиге в последнее время?» – написал Саттерер.

Как Вембаньяма готовился к НБА. Впитывал культуру «Сперс», боксировал с бывшим чемпионом, добавил 9 кило

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5 комментариев

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Ed Monix
Смотрел игру Сан-Антонио и Майами. Вембаньяма по виду и по игре - это что-то среднее между Каримом Абдул Джаббаром и Кевином Дюрантом. То есть, шоу-тайм + скоринг. Парень не по годам умный не только на площадке в игре. Слушал его интервью после матча, понравилось. Адекватный, осторожный в суждениях, рассказал, что новым партнёрам по команде надо быстро учиться играть с ним. Вообще, в целом Сан-Антонио заиграл красиво, с массой нестандартных решений. Кто хочет наслаждаться игрой в этом сезоне, можете спокойно смотреть игры Сан-Антонио, и будет вам шоу-тайм.
+8
0
+8
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justbored
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
бедный Вембаньяма живет со страхом в глубине души
aren’t we all
+6
-2
+4
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бернер тайлера 9ер9ена
бедный Вембаньяма живет со страхом в глубине души
+1
0
+1
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vzi
Ответ Ed Monix
Смотрел игру Сан-Антонио и Майами. Вембаньяма по виду и по игре - это что-то среднее между Каримом Абдул Джаббаром и Кевином Дюрантом. То есть, шоу-тайм + скоринг. Парень не по годам умный не только на площадке в игре. Слушал его интервью после матча, понравилось. Адекватный, осторожный в суждениях, рассказал, что новым партнёрам по команде надо быстро учиться играть с ним. Вообще, в целом Сан-Антонио заиграл красиво, с массой нестандартных решений. Кто хочет наслаждаться игрой в этом сезоне, можете спокойно смотреть игры Сан-Антонио, и будет вам шоу-тайм.
Прям шоу тайм вряд ли. ;)
Но Сперс становятся минимум теневым фаворитом на дистанции 2-3 лет.
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