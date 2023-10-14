Виктор Вембаньяма пришел на матч в игровой майке Марин Жоаннес

Новичок « » решил поддержать француженку Марин Жоаннес накануне 3-го матча финальной серии женской НБА и пришел на предсезонный матч против « » в игровой майке баскетболистки « ».

«Нью-Йорк» уступает «Лас-Вегасу» в финальной серии со счетом 0-2. Третий матч состоится 15 октября.

Сегодня Вембаньяма был признан игроком года во Франции. Первый номер драфта НБА-2023 набрал 178 очков, опередив занявшую второе место Жоаннес (99 очков).

Ранее Жоаннес также надела майку Вембаньямы на первый матч финальной серии.

Как Вембаньяма готовился к НБА. Впитывал культуру «Сперс», боксировал с бывшим чемпионом, добавил 9 кило