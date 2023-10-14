Виктор Вембаньяма пришел на матч в игровой майке Марин Жоаннес

Теги предсезонные матчи Майами Сан-Антонио женская НБА НБА Нью-Йорк жен Марин Жоаннес Виктор Вембаньяма Баскетбол

Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма решил поддержать француженку Марин Жоаннес накануне 3-го матча финальной серии женской НБА и пришел на предсезонный матч против «Майами» в игровой майке баскетболистки «Нью-Йорка».

«Нью-Йорк» уступает «Лас-Вегасу» в финальной серии со счетом 0-2. Третий матч состоится 15 октября.

Сегодня Вембаньяма был признан игроком года во Франции. Первый номер драфта НБА-2023 набрал 178 очков, опередив занявшую второе место Жоаннес (99 очков).

Ранее Жоаннес также надела майку Вембаньямы на первый матч финальной серии.

Как Вембаньяма готовился к НБА. Впитывал культуру «Сперс», боксировал с бывшим чемпионом, добавил 9 кило

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3 комментария

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Tim Timson
Дед разве не объяснил юнцу кто такая Бэкки?)
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