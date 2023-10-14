Виктор Вембаньяма поставил сверху с сопротивлением Томаса Брайанта

Теги предсезонные матчи Майами Сан-Антонио НБА видео Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стал автором эффектного данка в третьей четверти предсезонного матча с «Майами» (120:104).

Первый номер драфта-2023 поставил сверху левой рукой с сопротивлением Томаса Брайанта.

В активе Вембаньямы 23 очка, 4 подбора, 4 передачи и 3 блок-шота.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VKing24
Киборг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TurboMen
интересно какой путь он выберет, будет ли набирать массу как Яннис, или таким и останется?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий