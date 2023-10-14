Виктор Вембаньяма поставил сверху с сопротивлением Томаса Брайанта
Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стал автором эффектного данка в третьей четверти предсезонного матча с «Майами» (120:104).
Первый номер драфта-2023 поставил сверху левой рукой с сопротивлением Томаса Брайанта.
В активе Вембаньямы 23 очка, 4 подбора, 4 передачи и 3 блок-шота.
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