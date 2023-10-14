Виктор Вембаньяма поставил сверху с сопротивлением Томаса Брайанта

Бигмен « » стал автором эффектного данка в третьей четверти предсезонного матча с « » (120:104).

Первый номер драфта-2023 поставил сверху левой рукой с сопротивлением Томаса Брайанта.

В активе Вембаньямы 23 очка, 4 подбора, 4 передачи и 3 блок-шота.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее