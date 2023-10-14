Главный тренер « » не захотел обсуждать недостатки в игре первого номера драфта , который удачно себя проявил в первых предсезонных матчах.

Журналист: Мы видели, что Вембаньяма многое делает в атаке и защите. А в чем его недостатки?

Попович: В чем что?

Журналист: Недостатки в его игре.

Попович: Я не говорю плохое о своих игроках.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее