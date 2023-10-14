Грегг Попович не захотел обсуждать недостатки в игре Виктора Вембаньямы

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович не захотел обсуждать недостатки в игре первого номера драфта Виктора Вембаньямы, который удачно себя проявил в первых предсезонных матчах.

Журналист: Мы видели, что Вембаньяма многое делает в атаке и защите. А в чем его недостатки?

Попович: В чем что?

Журналист: Недостатки в его игре.

Попович: Я не говорю плохое о своих игроках.

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2 комментария

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Agent Smith
Грегг в своем репертуаре🏀
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Tim Timson
что за смертник журналист ? наверное новичок совсем )
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