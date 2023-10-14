Виктор Вембаньяма признан игроком года во Франции

Теги Сан-Антонио сборная Франции НБА чемпионат Франции Метрополитан Нью-Йорк жен Федерация баскетбола Франции Марин Жоаннес Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма признан игроком года во Франции.

В состав жюри, которое определяет лауреата, входят 19 членов Федерации баскетбола Франции и местных СМИ. В голосовании также участвуют болельщики.

Каждый член жюри должен был представить тройку лучших: за первое место начислялось 10 баллов, за второе 7, за третье – 5. Вембаньяма набрал 178 очков, опередив занявшую второе место Марин Жоаннес из клуба WNBA «Нью-Йорк Либерти» на 99 баллов.

В прошлом сезоне Вембаньяма вывел «Метрополитан» в финал французской лиги и стал обладателем пяти индивидуальных трофеев, которые присуждает LNB.

Вембаньяма также был выбран под 1-м номером на драфте НБА.

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4 комментария

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Agent Smith
Кто бы сомневался🏀
+3
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Mit_Sam
Уточнение: ковидного года
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Михаил Клинчаев
Гобер уже заплакал?)
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JJ23
Трофей должен быть у Йоханнес. Реально федерация тупо её унизить пытается, телеголосование выиграла она с 58%, при этом федерация пишет, что выиграл Вемби. Поздравления ему конечно, но очевидно, что победителем должна была стать Йоханнес, однако все понимают почему не она
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