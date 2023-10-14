Бигмен « » признан игроком года во Франции.

В состав жюри, которое определяет лауреата, входят 19 членов Федерации баскетбола Франции и местных СМИ. В голосовании также участвуют болельщики.

Каждый член жюри должен был представить тройку лучших: за первое место начислялось 10 баллов, за второе 7, за третье – 5. Вембаньяма набрал 178 очков, опередив занявшую второе место Марин Жоаннес из клуба WNBA «Нью-Йорк Либерти» на 99 баллов.

В прошлом сезоне Вембаньяма вывел « » в финал французской лиги и стал обладателем пяти индивидуальных трофеев, которые присуждает LNB.

Вембаньяма также был выбран под 1-м номером на драфте НБА.

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