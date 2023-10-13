Игорь Вольхин перед матчем с «Астаной»: «Зенит» должен был начать этот сезон лучше. Теперь мы намерены выправить ситуацию»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Астана Игорь Вольхин Баскетбол

Форвард «Зенита» Игорь Вольхин рассказал о настрое команды на матч Лиги ВТБ против «Астаны».

«Зенит» серьезно настраивается на «Астану» и готов к этому матчу. Мы должны были начать этот сезон лучше, но раз не получилось, теперь мы намерены выправить ситуацию.

«Астана» – серьезный соперник, который точно захочет начать сезон хорошо, да еще и перед своими зрителями. Но наша задача – порадовать собственных болельщиков, и мы обязательно попробуем это сделать», – считает Вольхин.

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