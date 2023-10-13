Олег Киселев о матче с «Зенитом»: «Астане» нужно действовать организованно и выполнять план на игру»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Астана Олег Киселев Баскетбол

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Зенитом», который станет для команды первым в новом сезоне.

«Хотел бы поздравить всех любителей баскетбола, включая наших болельщиков, с началом сезона Единой лиги ВТБ. Надеюсь, что этот сезон сложится для нас успешнее, чем предыдущий.

Что касается самого матча, то конечно же, мы понимаем, что «Зенит» – один из лидеров Лиги. Нам в свою очередь нужно правильно использовать свои ресурсы, играть организованно и выполнять план на игру. В этом случае у нас есть шанс на положительный исход», – заявил Киселев.

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