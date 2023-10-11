«Майами» не заинтересован в Джеймсе Хардене

Теги возможные переходы Клипперс Майами Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

На данный момент «Майами» не ведет серьезных переговоров по обмену Джеймса Хардена и считает приобретение звездного разыгрывающего «Филадельфии» крайне маловероятным, сообщает CBS Sports.

«Клипперс» остаются единственным клубом, который, возможно, будет готов заплатить за Хардена высокую цену, на которой настаивает президент «Сиксерс» Дэрил Мори.

На сегодняшний день, по словам источников, «Филадельфия» и «Клипперс» далеки от заключения сделки.

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13 комментариев

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Постой...Я тебя знаю!
Ответ Drob003
Майами профукал Лилларда, теперь локти кусать будут долго. Джимми один не вывезет
А были ли шансы? Можно подумать, он у них прям в руках уже был)
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Локоть Артеста
Заветная мечта Бородовича - играть в команде-контендере, получать деньги как суперзвезда и чтобы его без разговоров обменивали в другую команду при первом упоминании об этом.
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Drob003
Майами профукал Лилларда, теперь локти кусать будут долго. Джимми один не вывезет
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Fungus_Amongus
Видимо, ни Хирро, ни пики в случае пакета с Лаури Майами отдавать ради Хардена не готовы.
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Drob003
Так то Да, но тащит там только Джимми
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noke
Ответ Drob003
Майами профукал Лилларда, теперь локти кусать будут долго. Джимми один не вывезет
Один? Адебайо - один из самых ценных активов лиги в плей-офф.
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Drob003
Ответ noke
Один? Адебайо - один из самых ценных активов лиги в плей-офф.
Да хорош, этот ценный актив даже на матч звëзд не попадает. О чëм Вы?
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leon01
Ответ Drob003
Майами профукал Лилларда, теперь локти кусать будут долго. Джимми один не вывезет
если к Джимми добавить Джеймса то они не вывезут вместе)
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Drob003
Ответ leon01
если к Джимми добавить Джеймса то они не вывезут вместе)
Двум львам не место в одной клетке😏
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FEF2
Ответ Drob003
Ну не скажи. Было бы желание. А вот желания у боссов Майами было не много, к сожалению
К счастью
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FEF2
Ответ Drob003
Да хорош, этот ценный актив даже на матч звëзд не попадает. О чëм Вы?
Очевидно, Спо не знаком с мнением Drob003, иначе бы не называл его важнейшим элементом команды, которая последние годы одна из лучших на Востоке.
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