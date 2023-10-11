«Майами» не заинтересован в Джеймсе Хардене

На данный момент « » не ведет серьезных переговоров по обмену и считает приобретение звездного разыгрывающего «Филадельфии» крайне маловероятным, сообщает CBS Sports.

« » остаются единственным клубом, который, возможно, будет готов заплатить за Хардена высокую цену, на которой настаивает президент «Сиксерс» Дэрил Мори.

На сегодняшний день, по словам источников, « » и «Клипперс» далеки от заключения сделки.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Восток