«Майами» не заинтересован в Джеймсе Хардене
На данный момент «Майами» не ведет серьезных переговоров по обмену Джеймса Хардена и считает приобретение звездного разыгрывающего «Филадельфии» крайне маловероятным, сообщает CBS Sports.
«Клипперс» остаются единственным клубом, который, возможно, будет готов заплатить за Хардена высокую цену, на которой настаивает президент «Сиксерс» Дэрил Мори.
На сегодняшний день, по словам источников, «Филадельфия» и «Клипперс» далеки от заключения сделки.
13 комментариев