«Филадельфия» не хочет «идти на компромисс» с «Клипперс» по обмену Джеймса Хардена

Теги Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Рамона Шелберн Баскетбол

«Клипперс» продолжают вести переговоры по обмену разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена, сообщает инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

«Мне сказали, что «Клипперс» знают, какой пакет активов им нужно предложить, чтобы заполучить Джеймса Хардена. Вопрос только в том, хотят ли они идти до конца.

<...> Они действительно ведут торги не против какой-то другой команды, а против готовности «Сиксерс» идти на любой компромисс. И Джеймс Харден может в секунду изменить ход этих переговоров, когда он наконец нарушит свое молчание», – рассказала Шелберн в эфире NBA Today.

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