«Филадельфия» не хочет «идти на компромисс» с «Клипперс» по обмену Джеймса Хардена

«Клипперс» продолжают вести переговоры по обмену разыгрывающего «Филадельфии» , сообщает инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

«Мне сказали, что « » знают, какой пакет активов им нужно предложить, чтобы заполучить Джеймса Хардена. Вопрос только в том, хотят ли они идти до конца.

<...> Они действительно ведут торги не против какой-то другой команды, а против готовности «Сиксерс» идти на любой компромисс. И Джеймс Харден может в секунду изменить ход этих переговоров, когда он наконец нарушит свое молчание», – рассказала Шелберн в эфире NBA Today.

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