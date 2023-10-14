Джеймс Харден готов играть за «Филадельфию», пока его не обменяют
Звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден не собирается бойкотировать матчи команды.
Запросивший обмен Харден готов играть за «Сиксерс», пока его не отправят в другой клуб.
Харден при этом отметил, что отношения с руководством «76-х» восстановить не получится: «Это как в браке. Нет больше доверия».
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