Звездный защитник «Филадельфии» не собирается бойкотировать матчи команды.

Запросивший обмен Харден готов играть за «Сиксерс», пока его не отправят в другой клуб.

Харден при этом отметил, что отношения с руководством «76-х» восстановить не получится: «Это как в браке. Нет больше доверия».

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