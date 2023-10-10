Василий Карасев: «Я максималист и считаю, что хватит к российским игрокам относиться снисходительно»

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился впечатлениями от матча Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (71:79).

«37 минут мы играли хорошо, достойно. Но чтобы выигрывать такие игры, правильные решения нужно принимать до последней минуты. Несколько атак, которые мы не довели до завершения в концовке, стоили нам победы. После того, как из-за перебора фолов выбыли Валиев и Воронов, мы, конечно, потеряли в вариативности. Но мы обязательно извлечем из сегодняшней игры урок.

Мы проиграли уже две игры в концовках. Конечно, хотелось бы большего. Я максималист и считаю, что хватит к российским игрокам относиться снисходительно. Им пора уже выигрывать что-нибудь серьезное, и мы будем над этим работать», – заявил Карасев

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