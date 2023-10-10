Дражен Анзулович о матче с «Руной»: «Я полностью разочарован в моей команде»

Главный тренер «Самары» критически отозвался об игре команды в матче Лиги ВТБ с «Руной» (74:85).

«Во-первых, поздравляю «Руну». Они играли лучше на протяжении всего матча. Я полностью разочарован в моей команде, потому что сегодня мы даже не пытались бороться. Мне стыдно, потому что мы должны выходить на площадку и делать все от нас зависящее и все, что мы тренировали. Это наша худшая игра с начала предсезонного лагеря.

Мы провели 11 матчей, и это худший для нас во всем, что касается баскетбола. После такого нам нужно оставаться в зале и работать над собой, потому что это не та ментальность, которой мы хотим придерживаться в нашем клубе», – сказал Анзулович.

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