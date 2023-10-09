Дражен Анзулович о матче с «Уралмашем»: «Хотим отыграть на максимуме больше времени, чем нам удалось в предыдущей встрече»
Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович рассказал, какой баскетбол ожидает увидеть от своей команды в матче Лиги ВТБ с «Уралмашем».
«Мы со всем уважением относимся к нашему сопернику. Особенно после его недавней победы над «Уралмашем».
Но мы хотим найти свои шансы в предстоящей игре, отыграть на максимуме больше времени, чем нам удалось в предыдущем матче. И, я думаю, наша команда готова показать хорошую игру.
Надеюсь увидеть в понедельник игру хорошего уровня», – заявил Анзулович.
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