Дражен Анзулович о матче с «Уралмашем»: «Хотим отыграть на максимуме больше времени, чем нам удалось в предыдущей встрече»

Теги Дражен Анзулович Единая лига ВТБ Самара Уралмаш Баскетбол

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович рассказал, какой баскетбол ожидает увидеть от своей команды в матче Лиги ВТБ с «Уралмашем».

«Мы со всем уважением относимся к нашему сопернику. Особенно после его недавней победы над «Уралмашем».

Но мы хотим найти свои шансы в предстоящей игре, отыграть на максимуме больше времени, чем нам удалось в предыдущем матче. И, я думаю, наша команда готова показать хорошую игру.

Надеюсь увидеть в понедельник игру хорошего уровня», – заявил Анзулович.

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1 комментарий

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everyday4768
Самара ≠ Саратов
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