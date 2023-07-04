«Клипперс» продолжают следить за Дэмианом Лиллардом и Джеймсом Харденом

Несмотря на подписание нового контракта с разыгрывающим , «Клипперс» продолжают следить за и , сообщает The Los Angeles Times.

После открытия рынка свободных агентов « » договорились с Уэстбруком о новом двухлетнем контракте на 7,8 миллиона долларов. В прошлом сезоне MVP 2017 года заработал 47 миллионов. Это самое большое понижение зарплаты в истории лиги.

Лиллард и Харден запросили обмены у « » и «Филадельфии» соответственно.

Лиллард требует обмен, «Кингз» переманили MVP Евролиги, переход Хардена может затянуться. Рынок НБА завертелся