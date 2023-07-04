«Клипперс» продолжают следить за Дэмианом Лиллардом и Джеймсом Харденом

Теги возможные переходы Клипперс Филадельфия Портленд НБА Расселл Уэстбрук Джеймс Харден Дэмиан Лиллард Баскетбол

Несмотря на подписание нового контракта с разыгрывающим Расселлом Уэстбруком, «Клипперс» продолжают следить за Дэмианом Лиллардом и Джеймсом Харденом, сообщает The Los Angeles Times.

После открытия рынка свободных агентов «Клипперс» договорились с Уэстбруком о новом двухлетнем контракте на 7,8 миллиона долларов. В прошлом сезоне MVP 2017 года заработал 47 миллионов. Это самое большое понижение зарплаты в истории лиги.

Лиллард и Харден запросили обмены у «Портленда» и «Филадельфии» соответственно.

Лиллард требует обмен, «Кингз» переманили MVP Евролиги, переход Хардена может затянуться. Рынок НБА завертелся

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5 комментариев

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кандид
"Мы будем следить за твоими успехами" (Палпатин)
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SopTecret
наняли 2 частных детективов, один из которых обзванивает стрип-клубы
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procyon11
По уточненным данным, следит сам Балмер, через встроенный им бекдор в виндовс.
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Lokomotiv__1992
Из актива у них есть только Норман ) который и пик первого раунда не стоит . Но все же это лучше чем ничего на месте Филадельфии я бы согласился )
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Вадим flanec
Ответ SopTecret
наняли 2 частных детективов, один из которых обзванивает стрип-клубы
Берите выше, сам Джеймс Бонд занимается этим делом))
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