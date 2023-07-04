«Клипперс» продолжают следить за Дэмианом Лиллардом и Джеймсом Харденом
Несмотря на подписание нового контракта с разыгрывающим Расселлом Уэстбруком, «Клипперс» продолжают следить за Дэмианом Лиллардом и Джеймсом Харденом, сообщает The Los Angeles Times.
После открытия рынка свободных агентов «Клипперс» договорились с Уэстбруком о новом двухлетнем контракте на 7,8 миллиона долларов. В прошлом сезоне MVP 2017 года заработал 47 миллионов. Это самое большое понижение зарплаты в истории лиги.
Лиллард и Харден запросили обмены у «Портленда» и «Филадельфии» соответственно.
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