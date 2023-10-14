Кемба Уокер: «Последний раз я был полностью здоров в «Шарлотт». Игроки редко готовы на 100%»

Разыгрывающий «Монако» в интервью L’Equipе признался, что последний раз был полностью здоров еще в «Шарлотт», а также рассказал о первых месяцах в « ».

«Когда играешь на таком уровне, редко удается быть готовым на 100%. Многие игроки страдают от постоянных травм. Так и со мной – уже много лет я не чувствую себя на 100%. Может быть, немного в « », но последний раз, наверное, в « ».

Эти два месяца были настолько же веселыми, насколько и трудными, и это принесло свои плоды. Медицинские работники сразу начали работу со мной, чтобы восстановить мои физические силы и уверенность в себе. Мне было очень приятно быть с этими ребятами. Думаю, что в клубе они самые близкие мне люди на данный момент.

Я был как ребенок в магазине сладостей, когда первый раз присоединился к команде. И нервничал, и радовался. Был просто счастлив наконец-то оказаться на паркете вместе с остальными парнями. Я люблю баскетбол, хочу продолжать играть, бороться. Мой путь привел меня сюда, и я не могу дождаться начала новой главы», – сказал Уокер.

Уокер последний раз выступал за «Хорнетс» в 2019 году.

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