Дебют Кембы Уокера за «Монако» отложен на несколько недель из-за травмы

Теги Turkish Airlines EuroLeague Валенсия Кемба Уокер Алексей Ефимов Монако Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Монако» Кемба Уокер пропустит первый матч Евролиги против «Валенсии», сообщает Янн Ононна из L’Equipe,

«Он все ближе и ближе к хорошей форме, особенно если учесть, что у него проблемы с коленом.

Мы не собираемся ничего форсировать. Между его последней игрой и настоящим временем прошел такой большой промежуток времени, что мы не можем идти на малейший риск. В подобном случае, когда к этому добавляется операция, его колени – не единственная проблема. Необходимо позаботиться и о других мышцах, о спине. Но мы с оптимизмом смотрим на то, что скоро он выйдет на площадку и сможет там уверенно играть», – сказал L’Equipe генеральный менеджер клуба Алексей Ефимов.

Предполагается, что дебют Уокера в Евролиге состоится либо против берлинской «Альбы» 20 октября, либо против тель-авивского «Маккаби» 26 октября.

Дэмиан Лиллард – теперь самый известный рэпер в истории Висконсина. Что стоит заценить в его творчестве

Сегодня стартует новая Евролига. Объясняем, кто есть кто

Перемен! «Хьюстон»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий