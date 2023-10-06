Дебют Кембы Уокера за «Монако» отложен на несколько недель из-за травмы

Звездный разыгрывающий « » пропустит первый матч против «Валенсии», сообщает Янн Ононна из L’Equipe,

«Он все ближе и ближе к хорошей форме, особенно если учесть, что у него проблемы с коленом.

Мы не собираемся ничего форсировать. Между его последней игрой и настоящим временем прошел такой большой промежуток времени, что мы не можем идти на малейший риск. В подобном случае, когда к этому добавляется операция, его колени – не единственная проблема. Необходимо позаботиться и о других мышцах, о спине. Но мы с оптимизмом смотрим на то, что скоро он выйдет на площадку и сможет там уверенно играть», – сказал L’Equipe генеральный менеджер клуба Алексей Ефимов.

Предполагается, что дебют Уокера в Евролиге состоится либо против берлинской «Альбы» 20 октября, либо против тель-авивского «Маккаби» 26 октября.

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