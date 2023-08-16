Кемба Уокер: «Надеюсь, что мне удастся повысить популярность Евролиги»
Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА и новобранец «Монако» Кемба Уокер намерен не только помогать своей команде в достижении ее целей, но и продвигать бренд Евролиги своим присутствием в лиге.
«Надеюсь, что мне удастся повысить популярность Евролиги, улучшить стиль игры и просто усилить ее.
Это большой шаг. Что-то новое для меня. Мне не терпится выйти на площадку. Просто хочу играть в баскетбол. Что может быть лучше, чем Монако? Это будут весело.
Мне не терпится оказаться в новой для меня атмосфере. Хочу узнать своих партнеров по команде, встретиться с новыми людьми, тренерским штабом, врачами и остальными. Баскетбол есть баскетбол. И я здесь, чтобы выигрывать матчи», – сказал Уокер.
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