Ти Джей Паркер о прилете в Белград в день матча с «Црвеной Звездой»: «Дайте денег, «Виллербан» прилетит за день до игры»

Главный тренер « » ответил на вопрос журналиста о том, не был ли ошибкой прилет на матч против « » в четверг, когда состоялась игра.

Французы прилетели в обед, когда до матча оставалось несколько часов. Сербский клуб победил со счетом 94:73.

«Дайте мне больше денег, «Виллербан» прилетит за день до игры.

Мне не хочется объяснять вам, как мы организуем выезды. Поступив так, как поступили, мы сэкономили 30 часов. У нас 80 матчей в сезоне, иногда приходится идти на жертвы. Если бы не взяли частный рейс в Белград в день игры, то добирались бы 15 часов, потому что прямых рейсов нет. В этом причина», – заявил Паркер.

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