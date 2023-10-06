Ти Джей Паркер о прилете в Белград в день матча с «Црвеной Звездой»: «Дайте денег, «Виллербан» прилетит за день до игры»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Ти Джей Паркер Баскетбол

Главный тренер «Виллербана» Ти Джей Паркер ответил на вопрос журналиста о том, не был ли ошибкой прилет на матч Евролиги против «Црвены Звезды» в четверг, когда состоялась игра.

Французы прилетели в обед, когда до матча оставалось несколько часов. Сербский клуб победил со счетом 94:73.

«Дайте мне больше денег, «Виллербан» прилетит за день до игры.

Мне не хочется объяснять вам, как мы организуем выезды. Поступив так, как поступили, мы сэкономили 30 часов. У нас 80 матчей в сезоне, иногда приходится идти на жертвы. Если бы не взяли частный рейс в Белград в день игры, то добирались бы 15 часов, потому что прямых рейсов нет. В этом причина», – заявил Паркер.

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1 комментарий

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Эрнест Леньков
и вот, в результате "самолётные" ноги у всего состава
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