Тони Паркер: «Виллербан» может бороться за плей-офф Евролиги. А люди скажут: «Да ладно, Тони, вы закончили сезон на последнем месте». Но мы не так уж и сильно отстаем»
Президент «Виллербана» Тони Паркер верит в успех команды в обозримом будущем.
«В Евролиге мы считаемся средним клубом, но я надеюсь, что с новой ареной и нашим прогрессом в развитии мы сможем каждый год бороться за место в Топ-8.
Люди могут подумать, что я сумасшедший, когда говорю: «Если вы не смеетесь, когда я рассказываю о своей мечте, значит, она недостаточно велика». Оглядываясь на наш прошлый сезон, может быть, с парой игроков мы рискнули из-за финансовых трудностей, и это не сработало. Но было 10 матчей, которые мы проиграли с разницей в четыре очка или меньше. И это если учесть, насколько близка была борьба в прошлом году, – перед двумя последними матчами нельзя было предсказать, кто выйдет в плей-офф. Мы не так далеки от этого.
Так что, внеся некоторые коррективы, мы можем улучшить ситуацию. Люди могут сказать: «Да ладно, Тони, вы закончили сезон на последнем месте». Может быть, мы и заняли последнее место, но если проанализировать, то мы не так уж и далеко позади», – сказал Паркер на SKWEEK Show.
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