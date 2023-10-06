Тони Паркер: «Виллербан» может бороться за плей-офф Евролиги. А люди скажут: «Да ладно, Тони, вы закончили сезон на последнем месте». Но мы не так уж и сильно отстаем»

Президент « » верит в успех команды в обозримом будущем.

«В Евролиге мы считаемся средним клубом, но я надеюсь, что с новой ареной и нашим прогрессом в развитии мы сможем каждый год бороться за место в Топ-8.

Люди могут подумать, что я сумасшедший, когда говорю: «Если вы не смеетесь, когда я рассказываю о своей мечте, значит, она недостаточно велика». Оглядываясь на наш прошлый сезон, может быть, с парой игроков мы рискнули из-за финансовых трудностей, и это не сработало. Но было 10 матчей, которые мы проиграли с разницей в четыре очка или меньше. И это если учесть, насколько близка была борьба в прошлом году, – перед двумя последними матчами нельзя было предсказать, кто выйдет в плей-офф. Мы не так далеки от этого.

Так что, внеся некоторые коррективы, мы можем улучшить ситуацию. Люди могут сказать: «Да ладно, Тони, вы закончили сезон на последнем месте». Может быть, мы и заняли последнее место, но если проанализировать, то мы не так уж и далеко позади», – сказал Паркер на SKWEEK Show.

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