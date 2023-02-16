«Я никуда не ухожу». Тони Паркер продает свою долю в «Виллербане», но остается на посту президента

Мажоритарный владелец «Виллербана» подтвердил, что продает контрольный пакет акций французского клуба, но планирует остаться в организации на посту президента.

«Я никуда не ухожу, я остаюсь в «Виллербане». Чтобы понять мои мысли, моя цель — поднять «Виллербан» как можно выше», – заявил 4-кратный чемпион НБА.

Как сообщалось ранее, Паркер собирается продать свою долю франко-израильскому бизнесмену Сержу Буэно, возглавляющему компанию Smart Good Things, партнером которой Паркер является с апреля 2022 года.

«Smart Good Things предоставили возможность помочь клубу подняться. Ради блага клуба я готов сделать это, но делаю это по согласованию с LDLC и «Олимпик Лион», принимая во внимание всех акционеров, включая мэра , которые в свое время были очень важны для этого проекта», — пояснил Паркер.

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