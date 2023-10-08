«Виллербан» может выкупить новый стадион у «Лиона» на фоне кризиса футбольной команды

Президент «Виллербана» выразил заинтересованность в приобретении у «Лиона» новой «LDLC» арены, которая будет готова для эксплуатации в ноябре. Футбольный клуб испытывает финансовые проблемы после того, как американский предприниматель Джон Текстор выкупил мажоритарный процент акций в декабре 2022 года.

«Я говорил об этом со своими акционерами – они согласны, а мы хотим позиционировать себя для покупки арены.

Думаю, что у нас есть преимущество. «Лион» все еще является акционером « », и для них было бы выгодно, чтобы арена вернулась к группе, которую я возглавляю, оставаясь в экосистеме», – сказал Паркер в беседе с L’Equipe.

OL Groupe инвестировала 141 млн евро в строительство «LDLC» арены, где планируется проводить от 100 до 120 мероприятий в год, включая 13 матчей .

В случае успешного приобретения Паркер намерен сохранить запланированную ранее операционную модель.

«Если мы купим «LDLC», то должен получиться успешный бизнес, и мы хорошо знаем, что концерты способствуют процветанию такого рода площадок.

Хотим сохранить ту же модель, которая была определена в начале – 13 матчей Евролиги на «LDLC» и 4 на «Астробалле». Игры чемпионата Франции также будут проводиться на «Астробалле», как и матчи женской команды Евролиги», – сказал Парке L’Equipe.

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