Майлз Бриджес не сыграет в предсезонных матчах за «Шарлотт» в рамках своей 10-матчевой дисквалификации

Форвард « » не сможет принять участие в предсезонных матчах команды, сообщает The Charlotte Observer.

Газета отмечает свою ошибку: ранее она писала, что Бриджес получит возможность сыграть в предсезонке, несмотря на дисквалификацию от .

Бриджес пропустит первые 10 матчей сезона-2023/24. Он сможет дебютировать 17 ноября в домашней игре против «Милуоки».

Форвард пропустил весь прошлый сезон после того, как летом 2022 года ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии. Бриджес не признал вину и отбывает трехлетний испытательный срок.

Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА