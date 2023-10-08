Майлз Бриджес не сыграет в предсезонных матчах за «Шарлотт» в рамках своей 10-матчевой дисквалификации
Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес не сможет принять участие в предсезонных матчах команды, сообщает The Charlotte Observer.
Газета отмечает свою ошибку: ранее она писала, что Бриджес получит возможность сыграть в предсезонке, несмотря на дисквалификацию от НБА.
Бриджес пропустит первые 10 матчей сезона-2023/24. Он сможет дебютировать 17 ноября в домашней игре против «Милуоки».
Форвард пропустил весь прошлый сезон после того, как летом 2022 года ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии. Бриджес не признал вину и отбывает трехлетний испытательный срок.
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