Майлз Бриджес не сыграет в предсезонных матчах за «Шарлотт» в рамках своей 10-матчевой дисквалификации

Теги Шарлотт НБА Майлз Бриджес Баскетбол

Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес не сможет принять участие в предсезонных матчах команды, сообщает The Charlotte Observer.

Газета отмечает свою ошибку: ранее она писала, что Бриджес получит возможность сыграть в предсезонке, несмотря на дисквалификацию от НБА.

Бриджес пропустит первые 10 матчей сезона-2023/24. Он сможет дебютировать 17 ноября в домашней игре против «Милуоки».

Форвард пропустил весь прошлый сезон после того, как летом 2022 года ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии. Бриджес не признал вину и отбывает трехлетний испытательный срок.

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