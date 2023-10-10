Терренс Росс выразил обеспокоенность по поводу психического состояния Кая Джонса. Игрок «Хорнетс» ответил
Центровой «Шарлотт» Кай Джонс за последнее время выложил серию странных постов в социальных сетях, возникали подозрения, что он мог употреблять запрещенные вещества.
В результате баскетболист вынужден был покинуть команду на неопределенный срок.
Форвард Терренс Росс выразил обеспокоенность по поводу состояния Джонса.
«Ментально с ним все в порядке?» – написал Росс.
Джонс отреагировал: «Я величайший, посмотри мои хайлайты».
Росс написал: «Значит, не все в порядке».
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