Центровой « » за последнее время выложил серию странных постов в социальных сетях, возникали подозрения, что он мог употреблять запрещенные вещества.

В результате баскетболист вынужден был покинуть команду на неопределенный срок.

Форвард Терренс Росс выразил обеспокоенность по поводу состояния Джонса.

«Ментально с ним все в порядке?» – написал Росс.

Джонс отреагировал: «Я величайший, посмотри мои хайлайты».

Росс написал: «Значит, не все в порядке».

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