Терренс Росс выразил обеспокоенность по поводу психического состояния Кая Джонса. Игрок «Хорнетс» ответил

Теги Шарлотт НБА Терренс Росс соцсети Кай Джонс Баскетбол

Центровой «Шарлотт» Кай Джонс за последнее время выложил серию странных постов в социальных сетях, возникали подозрения, что он мог употреблять запрещенные вещества. 

В результате баскетболист вынужден был покинуть команду на неопределенный срок. 

Форвард Терренс Росс выразил обеспокоенность по поводу состояния Джонса.

«Ментально с ним все в порядке?» – написал Росс.

Джонс отреагировал: «Я величайший, посмотри мои хайлайты».

Росс написал: «Значит, не все в порядке».

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1 комментарий

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Van
Скоро из психически альтернативных можно будет составлять команду. Джошуа Примо, Кай Джонс... Ирвинга в моменты обострений подписывать на 10 дневные.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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