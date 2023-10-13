Звездный защитник « » подтвердил свою любовь к кофе.

Во время интервью у Батлера спросили, отказался бы он от употребления кофе в обмен на чемпионский титул НБА.

«Черта с два», – отреагировал Батлер.

У Батлера есть собственный бренд по производству напитка BigFace. Он работает над созданием фирменного рецепта кофе, который можно будет продавать по 100 долларов за кружку.

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