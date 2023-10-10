Разыгрывающий « » вернулся в состав команды в первом предсезонном матче против « » (126:129).

Симмонс набрал 10 очков и 3 передачи за 14 минут при 4 из 6 с игры.

Последний для себя матч в минувшем чемпионате Бен провел 16 февраля. За последние два сезона он провел в общей сложности лишь 42 матча.

По итогам межсезонья австралиец заявил, что проблемы со здоровьем остались позади и он набрал хорошую форму.

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