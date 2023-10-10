Бен Симмонс набрал 10 очков и 3 передачи в предсезонной игре с «Лейкерс». За последние два сезона он провел 42 матча
Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс вернулся в состав команды в первом предсезонном матче против «Лейкерс» (126:129).
Симмонс набрал 10 очков и 3 передачи за 14 минут при 4 из 6 с игры.
Последний для себя матч в минувшем чемпионате Бен провел 16 февраля. За последние два сезона он провел в общей сложности лишь 42 матча.
По итогам межсезонья австралиец заявил, что проблемы со здоровьем остались позади и он набрал хорошую форму.
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Я уже и забыл , что он достаточно скиловый игрок
Даже без броска мог бы очень много достичь, но в голове тараканы
А зря.
Я видел его игру вживую в 2017/18. Хорошо катали в паре с Эмбиидом.