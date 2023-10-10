Бен Симмонс набрал 10 очков и 3 передачи в предсезонной игре с «Лейкерс». За последние два сезона он провел 42 матча

Теги предсезонные матчи Лейкерс Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс вернулся в состав команды в первом предсезонном матче против «Лейкерс» (126:129).

Симмонс набрал 10 очков и 3 передачи за 14 минут при 4 из 6 с игры.

Последний для себя матч в минувшем чемпионате Бен провел 16 февраля. За последние два сезона он провел в общей сложности лишь 42 матча. 

По итогам межсезонья австралиец заявил, что проблемы со здоровьем остались позади и он набрал хорошую форму.

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8 комментариев

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Ужратый Гусениц
Шутки шутками, а один хорошо ушел от Леброна в проход,и забил правым полукрюком.
Я уже и забыл , что он достаточно скиловый игрок
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Ужратый Гусениц
Ответ vzi
Без бросочка. Только лэй-ап может.
Еще хорошо поляну видит, хорош в защите один в один, и на подстраховке + отличный подбирающий
Даже без броска мог бы очень много достичь, но в голове тараканы
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noke
Посмотрим, если они его смогут красиво сервировать на полсезона, а потом сумеют зимой куда-то красиво сплавить с прибылью - это будет гомерически смешно.
+1
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+1
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vzi
Ответ Ужратый Гусениц
Еще хорошо поляну видит, хорош в защите один в один, и на подстраховке + отличный подбирающий Даже без броска мог бы очень много достичь, но в голове тараканы
Он ёбу дался.
А зря.
Я видел его игру вживую в 2017/18. Хорошо катали в паре с Эмбиидом.
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xamer 9
Ответ Ужратый Гусениц
Еще хорошо поляну видит, хорош в защите один в один, и на подстраховке + отличный подбирающий Даже без броска мог бы очень много достичь, но в голове тараканы
Он и сейчас может многого достичь, как раз играя за команду, которая не претендует на титулы. Без стабильного броска как со средней, так и со штрафной линии он никому не нужен в контендерах, поэтому или будет стараться дальше в Нетс и подобных командах, или уйдёт из лиги
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ПП ПП
Ответ noke
Посмотрим, если они его смогут красиво сервировать на полсезона, а потом сумеют зимой куда-то красиво сплавить с прибылью - это будет гомерически смешно.
Можно узнать - зачем? С какой целью обмен?
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armageddon123456
Ответ noke
Посмотрим, если они его смогут красиво сервировать на полсезона, а потом сумеют зимой куда-то красиво сплавить с прибылью - это будет гомерически смешно.
В Филу, на Хардена
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