Остин Ривз и Кэм Томас обменялись серией дальних попаданий в 3-й четверти предсезонного матча

Теги предсезонные матчи Лейкерс Бруклин НБА видео Кэм Томас Остин Ривз Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Остин Ривз и защитник «Бруклина» Кэм Томас обменялись серией дальних попаданий в третьей четверти предсезонного матча между командами.

Томас набрал 17 очков в третьей 12-минутке. Всего на его счету 26 очков при 4 из 7 из-за дуги.

В активе Ривза 18 очков при 4 из 6 с дальней дистанции за 20 минут.

Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счетом 129:126.

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