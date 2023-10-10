Остин Ривз и Кэм Томас обменялись серией дальних попаданий в 3-й четверти предсезонного матча
Форвард «Лейкерс» Остин Ривз и защитник «Бруклина» Кэм Томас обменялись серией дальних попаданий в третьей четверти предсезонного матча между командами.
Томас набрал 17 очков в третьей 12-минутке. Всего на его счету 26 очков при 4 из 7 из-за дуги.
В активе Ривза 18 очков при 4 из 6 с дальней дистанции за 20 минут.
Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счетом 129:126.
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