Эргин Атаман: «Возможно, на следующей неделе проведем в комнате для разбора видео не четыре, а семь часов»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Греции Марусси Атаман Бавария Баскетбол

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман остался недоволен игрой команды в матче чемпионата Греции против «Марусси» (82:71). На следующий день команда в течение 4,5 часа разбирала видео, а затем провела двухчасовую тренировку.

В общей сложности игроки «Пао» провели около 8 часов на ОАКА арене.

«Мы провели четыре часа в комнате для разбора видео. Возможно, на следующей неделе проведем в ней семь часов.

Мы работаем, мы новая команда, и, честно говоря, в те четыре часа мы разбирали не только «Баварию». Мы анализировали свои ошибки и смотрели, что сделали правильно. Это было похоже на урок в начале сезона, чтобы проверить себя. Это не имеет никакого отношения к «Баварии», – отметил Атаман.

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