Брайан Скалабрини о рейтинге ESPN: «Не понимаю, почему Никола Йокич не лидирует с большим отрывом»

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона» не понимает, почему занимает лишь второе место в рейтинге ESPN.

«Йокич должен быть первым, причем со значительным отрывом. Отрыв Йокича от остальных игроков такой же большой, как у в 2011 году. Разрыв тогда был очень большим. Несмотря на то, что стал самым ценным игроком того сезона, Леброн явно был лучшим игроком.

Этот парень чертовски хорош. Я просто не понимаю, почему он не лидирует с большим отрывом. Никого и близко нет», – сказал Скалабрини.

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее