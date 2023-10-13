Брайан Скалабрини о рейтинге ESPN: «Не понимаю, почему Никола Йокич не лидирует с большим отрывом»

Теги Брайан Скалабрини Леброн Джеймс Денвер НБА Деррик Роуз Никола Йокич Баскетбол

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона» Брайан Скалабрини не понимает, почему Никола Йокич занимает лишь второе место в рейтинге ESPN.

«Йокич должен быть первым, причем со значительным отрывом. Отрыв Йокича от остальных игроков такой же большой, как у Леброна Джеймса в 2011 году. Разрыв тогда был очень большим. Несмотря на то, что Деррик Роуз стал самым ценным игроком того сезона, Леброн явно был лучшим игроком.

Этот парень чертовски хорош. Я просто не понимаю, почему он не лидирует с большим отрывом. Никого и близко нет», – сказал Скалабрини.

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее

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2 комментария

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ironboy
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Tolball
Дело говорит.
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