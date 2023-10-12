Келвин Бут: «Никола Йокич верит, что фронт-офис, владельцы и тренеры делают все правильно»
Генеральный менеджер «Денвера» Келвин Бут ответил на вопрос о том, доволен ли лидер команды Никола Йокич тем, как прошло это межсезонье.
«Он верит, что фронт-офис, владельцы и тренеры делают все правильно.
Он определенно участвовал в разговоре о том, куда мы идем, и его братья оказаывают большое влияние на его жизнь. Мы всегда поддерживаем дружеские отношения с этими парнями, интересуемся их мнением или подкидываем им идею: «Эй, как нам максимизировать его расцвет?»
Честно говоря, думаю, что Джокер на секунду задумался о стратегии на межсезонье, а затем вернулся к танцам. Но его это устраивает», – сказал Бут.
Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал
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