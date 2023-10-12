Келвин Бут: «Никола Йокич верит, что фронт-офис, владельцы и тренеры делают все правильно»

Генеральный менеджер « » Келвин Бут ответил на вопрос о том, доволен ли лидер команды тем, как прошло это межсезонье.

«Он верит, что фронт-офис, владельцы и тренеры делают все правильно.

Он определенно участвовал в разговоре о том, куда мы идем, и его братья оказаывают большое влияние на его жизнь. Мы всегда поддерживаем дружеские отношения с этими парнями, интересуемся их мнением или подкидываем им идею: «Эй, как нам максимизировать его расцвет?»

Честно говоря, думаю, что Джокер на секунду задумался о стратегии на межсезонье, а затем вернулся к танцам. Но его это устраивает», – сказал Бут.

Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал