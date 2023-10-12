Келвин Бут: «Никола Йокич верит, что фронт-офис, владельцы и тренеры делают все правильно»

Теги Денвер НБА Келвин Бут Никола Йокич Баскетбол

Генеральный менеджер «Денвера» Келвин Бут ответил на вопрос о том, доволен ли лидер команды Никола Йокич тем, как прошло это межсезонье.

«Он верит, что фронт-офис, владельцы и тренеры делают все правильно.

Он определенно участвовал в разговоре о том, куда мы идем, и его братья оказаывают большое влияние на его жизнь. Мы всегда поддерживаем дружеские отношения с этими парнями, интересуемся их мнением или подкидываем им идею: «Эй, как нам максимизировать его расцвет?»

Честно говоря, думаю, что Джокер на секунду задумался о стратегии на межсезонье, а затем вернулся к танцам. Но его это устраивает», – сказал Бут.

Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Гайка на пальце, какие могут быть сомнения
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий