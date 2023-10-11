Вембаньяма занял 2-е место в голосовании генменеджеров НБА за игрока, вокруг которого они хотели бы строить команду
Генеральные менеджеры 30 клубов НБА приняли участие в традиционном предсезонном опросе NBA.com.
В числе прочих тем управленцам было предложено выбрать игрока, вокруг которого они хотели бы строить команду.
Первое место в голосовании занял лидер «Денвера» Никола Йокич, вторым стал Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио», который пока не провел ни одного матча в лиге.
1. Никола Йокич, 33%
2. Виктор Вембаньяма, 23%
3. Яннис Адетокумбо, «Милуоки», 13%
4. Лука Дончич, «Даллас», 10%
5. Энтони Эдвардс, «Миннесота», 7%.
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