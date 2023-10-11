Генеральные менеджеры 30 клубов НБА приняли участие в традиционном предсезонном опросе NBA.com.

В числе прочих тем управленцам было предложено выбрать игрока, вокруг которого они хотели бы строить команду.

Первое место в голосовании занял лидер « » Никола Йокич, вторым стал Виктор Вембаньяма из « », который пока не провел ни одного матча в лиге.

1. Никола Йокич, 33%

2. Виктор Вембаньяма, 23%

3. , « », 13%

4. , «Даллас», 10%

5. Энтони Эдвардс, «Миннесота», 7%.

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