Вембаньяма занял 2-е место в голосовании генменеджеров НБА за игрока, вокруг которого они хотели бы строить команду

Теги Даллас Денвер Милуоки Миннесота Сан-Антонио НБА Яннис Адетокумбо Никола Йокич Лука Дончич Энтони Эдвардс Виктор Вембаньяма Баскетбол

Генеральные менеджеры 30 клубов НБА приняли участие в традиционном предсезонном опросе NBA.com.

В числе прочих тем управленцам было предложено выбрать игрока, вокруг которого они хотели бы строить команду.

Первое место в голосовании занял лидер «Денвера» Никола Йокич, вторым стал Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио», который пока не провел ни одного матча в лиге.

1. Никола Йокич, 33%

2. Виктор Вембаньяма, 23%

3. Яннис Адетокумбо, «Милуоки», 13%

4. Лука Дончич, «Даллас», 10%

5. Энтони Эдвардс, «Миннесота», 7%.

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7 комментариев

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Лотерейный Пик
Ответ Agent Smith
Карри никому не интересен?🤔🏀
35 лет человеку, не успеешь вокруг него команду построить)
+7
0
+7
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xQcoW
А переоцененного якобы МВП Эмбиида никто не хочет?
+9
-4
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Pavel Egorov
Ответ Agent Smith
Карри никому не интересен?🤔🏀
Только в силу возраста. Иначе пятерка была бы другая.
+2
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hhh1361
Ответ Agent Smith
Карри никому не интересен?🤔🏀
Был бы он на 10 лет моложе, то да. А в долгосрочную перспективу понятное дело, что вокруг него не лучшая идея команду строить.
+2
0
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Роман Ивашин
Эти генменеджеры Спортс.ру не читают что ли? Местные эксперты же давно объяснили, что Вембаньяма бесталанная палка, которая сломается в первой игре.
+1
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obozrevatel83
Как неожиданна, но приятнааа! Очень приятна!
0
0
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Agent Smith
Карри никому не интересен?🤔🏀
+1
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