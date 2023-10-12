Журналист Ом Янгмисук: «Если Никола Йокич прибавит в защите и будет чаще атаковать из-за дуги, то, наконец, получит первое место в рейтинге ESPN»

Теги Денвер Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Никола Йокич Баскетбол

Журналист Ом Янгмисук объяснил, почему Никола ЙокичДенвер») уступил Яннису АдетокумбоМилуоки») первое место в ежегодном рейтинге лучших игроков НБА по версии ESPN.

«Йокича не особо волновало, получит ли он третью подряд награду MVP регулярного чемпионата из-за споров вокруг гонки. Но он не оставил сомнений в том, кто был лучшим игроком в финальной серии, став первым игроком в истории, который лидировал в плей-офф по очкам, подборам и передачам. «Санз», «Лейкерс» и «Хит» не смогли ничего противопоставить.

В этом рейтинге Йокич уступил всего лишь процентные пункты своему коллеге, двукратному обладателю награды MVP.

Член Зала славы Айзейя Томас сказал, что после победы в чемпионате Йокича следует считать лучшим игроком на планете. По словам Томаса, чемпионский титул также поставил Йокича в «категорию легенд».

Но ему еще есть куда расти, как сказал на сборах тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун. Если Йокич прибавит в защите и, возможно, будет чаще атаковать из-за дуги (Йокич забросил 46,1% трехочковых в плей-офф), то получит еще больше наград, второй чемпионский титул подряд и, наконец, первое место в рейтинге», – пишет Янгмисук.

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3 комментария

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Адильхан Абдусаламов
Янис то бросает трёхи по 6 штук за матч с процентом больше 40
+7
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гайка и болт
Никогда Йокич: если они напишут хорошую статью про лошадей, то ладно, гляну я эту вашу ESPN)
0
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0
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