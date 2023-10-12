Майкл Мэлоун: «Хочу, чтобы Джамал Мюррэй попал в символическую сборную. Ему нельзя медленно стартовать»

Теги Денвер НБА Майкл Мэлоун Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй рассчитывает следующим летом подписать супермаксимальное продление контракта (пять лет, 303 миллиона долларов), а не трехлетний контракт на 144 миллиона долларов, который он имеет право подписать сейчас.

Чтобы получить супермаксимальный контракт, Мюррэй должен попасть в одну из символических сборных лиги.

«Я хочу, чтобы Джамал Мюррэй попал в символическую сборную. Что он должен для этого сделать? Он должен проявить себя в октябре. Он должен проявить себя в ноябре. Ему нельзя медленно стартовать. 

Ребята, которые находятся на вершине, проявляют себя в каждом матче. Если Джамал продолжит играть так, как играл во время плей-офф, и начнет сезон таким образом, это окажет огромное влияние на нашу команду. Кроме того, он продемонстрирует свои способности и докажет, что является игроком уровня Матча всех звезд и символической сборной НБА», – сказал главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун.

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