Генеральные менеджеры НБА считают «Денвер» и «Бостон» главными претендентами на чемпионский титул
Генеральные менеджеры 30 клубов НБА приняли участие в традиционном предсезонном опросе NBA.com.
Действующий чемпион «Денвер» и «Бостон» по итогам опроса выступают основными претендентами на чемпионский титул в сезоне-23/24.
«Наггетс» и «Селтикс» набрали по 10 из 30 голосов. Далее следуют «Милуоки» (7), «Финикс» (2) и «Клипперс» (1).
В прошлом году в этой категории лидировали «Бакс», которые получили 43% голосов.
«Денвер» и «Бостон» также были выбраны победителями Западной и Восточной конференций соответственно.
Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?
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Больше интересно что в этом списке делает Клипперс, кто то ещё серьёзно верит в дуэт Кавая-Джорджа?!
Денвер играл с короткой ротацией в 7-8 игроков и двое из них ушли. Никаких новых подписаний не заметил.
И как тут выигрывать прикажите?
Особенно при тех составах на западе что есть например у ГСВ.
1/3 царства отдали за Брогдона.
За Холлидея отдали Брогдона и еще 1/3 царства.
Больше чем Полцарства)