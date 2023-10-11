Генеральные менеджеры 30 клубов НБА приняли участие в традиционном предсезонном опросе NBA.com.

Действующий чемпион « » и « » по итогам опроса выступают основными претендентами на чемпионский титул в сезоне-23/24.

«Наггетс» и «Селтикс» набрали по 10 из 30 голосов. Далее следуют « » (7), « » (2) и « » (1).

В прошлом году в этой категории лидировали «Бакс», которые получили 43% голосов.

«Денвер» и «Бостон» также были выбраны победителями Западной и Восточной конференций соответственно.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

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