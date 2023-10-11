Генеральные менеджеры НБА считают «Денвер» и «Бостон» главными претендентами на чемпионский титул

Теги Бостон Денвер Клипперс Лейкерс Милуоки Финикс НБА Баскетбол

Генеральные менеджеры 30 клубов НБА приняли участие в традиционном предсезонном опросе NBA.com.

Действующий чемпион «Денвер» и «Бостон» по итогам опроса выступают основными претендентами на чемпионский титул в сезоне-23/24.

«Наггетс» и «Селтикс» набрали по 10 из 30 голосов. Далее следуют «Милуоки» (7), «Финикс» (2) и «Клипперс» (1).

В прошлом году в этой категории лидировали «Бакс», которые получили 43% голосов.

«Денвер» и «Бостон» также были выбраны победителями Западной и Восточной конференций соответственно.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

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11 комментариев

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Вадим Ахтямов
Ответ artcity
Что-то я не понимаю или пропустил. Денвер играл с короткой ротацией в 7-8 игроков и двое из них ушли. Никаких новых подписаний не заметил. И как тут выигрывать прикажите? Особенно при тех составах на западе что есть например у ГСВ.
Ушли двое, которых можно без труда заменить подписаниями рингчейзеров в дедлайн.
Больше интересно что в этом списке делает Клипперс, кто то ещё серьёзно верит в дуэт Кавая-Джорджа?!
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artcity
Что-то я не понимаю или пропустил.
Денвер играл с короткой ротацией в 7-8 игроков и двое из них ушли. Никаких новых подписаний не заметил.
И как тут выигрывать прикажите?
Особенно при тех составах на западе что есть например у ГСВ.
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Вадим Дзахоев
Ответ Вадим Ахтямов
Ушли двое, которых можно без труда заменить подписаниями рингчейзеров в дедлайн. Больше интересно что в этом списке делает Клипперс, кто то ещё серьёзно верит в дуэт Кавая-Джорджа?!
Клипперс есть, Лейкерс нет
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Перстень Уэстбрука
Ответ Вадим Ахтямов
Ушли двое, которых можно без труда заменить подписаниями рингчейзеров в дедлайн. Больше интересно что в этом списке делает Клипперс, кто то ещё серьёзно верит в дуэт Кавая-Джорджа?!
Там вообще то большое трио! Расс-Кавай-Джордж
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Роман Бояринов
Бостон интересен, но слишком не предсказуем на данном этапе, поэтому все эти опросы по факту гадание
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Дэннис Молинарев
У Бостона одна из слабевших скамеек в лиге, если любой из 5-ки основных вылетит, то заменить некем
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Jazzzz
Бостону кровь из носу нужно брать нормальных ветеранов на минималки. Скамейка печаль.

1/3 царства отдали за Брогдона.
За Холлидея отдали Брогдона и еще 1/3 царства.
Больше чем Полцарства)
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Daff Rogers
Ответ Дэннис Молинарев
У Бостона одна из слабевших скамеек в лиге, если любой из 5-ки основных вылетит, то заменить некем
Основных 6 игроков. Тэйтум, Браун, Хорфорд, Порзи, Холидей и Уайт. Надеюсь Причард уже получит шанс и станет 7-м игроком. Ну и останется еще одного найти, но это скорее всего будет сменная опция.
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proAlex19
Ответ Jazzzz
Бостону кровь из носу нужно брать нормальных ветеранов на минималки. Скамейка печаль. 1/3 царства отдали за Брогдона. За Холлидея отдали Брогдона и еще 1/3 царства. Больше чем Полцарства)
За Брогдона мешок картошки отдали
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