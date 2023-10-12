«Наггетс» использовали опцию в контракте Пейтона Уотсона

« » воспользовался опцией в контракте атакующего защитника Пейтона Уотсона (21 год, 203 см) на сезон-2024/25 в размере 2,4 млн долларов.

Выбранный под 30-м номером на драфте-2022 Уотсон принял участие в 23 матчах за основную команду в прошлой регулярке, проводя 8,1 минуты в среднем на паркете.

В семи играх в G-лиге его показатели составили 22 очка и 6,6 подбора при 45,8% реализации с игры и 14,3% из-за дуги (3 попытки).

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