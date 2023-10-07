Майлз Бриджес посмеялся над прогнозом ESPN

Форвард «Шарлотт» посмеялся над прогнозом ESPN, в котором «Хорнетс» не вошли в десятку лучших команд Восточной конференции.

Прогноз ESPN на Восточную конференцию:

1. «Бостон» – 54,3 победы

2. «Кливленд» – 48,6

3. «Милуоки» – 48,5

4. «Филадельфия» – 46,9

5. «Нью-Йорк» – 44,6

6. «Атланта» – 43,8

7. «Майами» – 42,7

8. «Торонто» – 42,7

9. «Бруклин» – 40,0

10. «Индиана» – 38,6

11. « » – 38,0

12. «Чикаго» – 35,7

13. «Орландо» – 35,2

14. «Вашингтон» – 32,9

15. «Детройт» – 28,9

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Восток