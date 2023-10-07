Майлз Бриджес посмеялся над прогнозом ESPN

Теги Шарлотт НБА фото Майлз Бриджес Баскетбол

Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес посмеялся над прогнозом ESPN, в котором «Хорнетс» не вошли в десятку лучших команд Восточной конференции.

Прогноз ESPN на Восточную конференцию:

1. «Бостон» – 54,3 победы

2. «Кливленд» – 48,6

3. «Милуоки» – 48,5

4. «Филадельфия» – 46,9

5. «Нью-Йорк» – 44,6

6. «Атланта» – 43,8

7. «Майами» – 42,7

8. «Торонто» – 42,7

9. «Бруклин» – 40,0

10. «Индиана» – 38,6

11. «Шарлотт» – 38,0

12. «Чикаго» – 35,7

13. «Орландо» – 35,2

14. «Вашингтон» – 32,9

15. «Детройт» – 28,9

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Восток

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2 комментария

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rabindradat
Если Бриджес опять смеётся - быть беде.)
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Сергей Пузанков
Да не, он посмеялся тому, что Милуоки ниже Кливленда
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