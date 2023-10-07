Майлз Бриджес посмеялся над прогнозом ESPN
Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес посмеялся над прогнозом ESPN, в котором «Хорнетс» не вошли в десятку лучших команд Восточной конференции.
Прогноз ESPN на Восточную конференцию:
1. «Бостон» – 54,3 победы
2. «Кливленд» – 48,6
3. «Милуоки» – 48,5
4. «Филадельфия» – 46,9
5. «Нью-Йорк» – 44,6
6. «Атланта» – 43,8
7. «Майами» – 42,7
8. «Торонто» – 42,7
9. «Бруклин» – 40,0
10. «Индиана» – 38,6
11. «Шарлотт» – 38,0
12. «Чикаго» – 35,7
13. «Орландо» – 35,2
14. «Вашингтон» – 32,9
15. «Детройт» – 28,9
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