Майлз Бриджес критически отозвался о баскетбольных подкастах после того, как Остин Риверс прошелся по «Шарлотт»

Теги Шарлотт Миннесота НБА Остин Риверс Майлз Бриджес Ламело Болл Баскетбол

Защитник «Миннесоты» Остин Риверс стал гостем подкаста известного спортивного эксперта Билла Симмонса.

Риверс поделился мнением, что действия руководства «Шарлотт» останавливают прогресс разыгрывающего Ламело Болла.

Форвард «Хорнетс» Майлз Бриджес вскоре выложил пост в социальных сетях, который посчитали ответом на высказывание Риверса.

«Баскетболисты ходят на эти подкасты и разглагольствуют там, будто им действительно все это нравится. Говоря о других командах, вы, конечно, прекрасно обо всем осведомлены, знаете обо всем, что происходит. Большая часть парней, которые как раз несут самое дерьмо, вообще даже на площадку не выходят. Все это можно было наблюдать в прошлом сезоне на том, как говорили обо мне», – считает Бриджес.

Игрок «Шарлотт» пропустил весь прошлый сезон после того, как был обвинен в домашнем насилии.

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1 комментарий

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Ed Monix
Вступился за друга. Это раз. Высказался адекватно. Это два-с.
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