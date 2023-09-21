Защитник «Миннесоты» стал гостем подкаста известного спортивного эксперта Билла Симмонса.

Риверс поделился мнением, что действия руководства «Шарлотт» останавливают прогресс разыгрывающего .

Форвард «Хорнетс» вскоре выложил пост в социальных сетях, который посчитали ответом на высказывание Риверса.

«Баскетболисты ходят на эти подкасты и разглагольствуют там, будто им действительно все это нравится. Говоря о других командах, вы, конечно, прекрасно обо всем осведомлены, знаете обо всем, что происходит. Большая часть парней, которые как раз несут самое дерьмо, вообще даже на площадку не выходят. Все это можно было наблюдать в прошлом сезоне на том, как говорили обо мне», – считает Бриджес.

Игрок « » пропустил весь прошлый сезон после того, как был обвинен в домашнем насилии.

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