Кемба Уокер: «Я уже бывал в Монако и всегда хотел вернуться. Наверное, Бог меня услышал»

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА Кемба Уокер Монако Баскетбол

Разыгрывающий Кемба Уокер рассказал, почему принял решение продолжить карьеру именно в «Монако».

«Я действительно бывал в Монако раньше и запомнил, какое это красивое место. Всегда говорил, что хотел бы вернуться, и, наверное, Бог меня услышал.

Не жду, что все будет легко. У меня была неплохая карьера в НБА. Приехав сюда, я знаю, что на моей спине будет висеть огромная мишень. Люблю трудности, люблю играть на самом высоком уровне. Баскетбол есть баскетбол, так что мне просто нужно адаптироваться к новой команде. Я с нетерпением жду начала следующей главы», – сказал Уокер.

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2 комментария

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Максим Макеев
ага прям так мечтал приехать в Монако не на летний отпуск а играть там за пару лямов вместо 30 в США
ну в пользу игры за пару лямов только то что в Монако налогов нет
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banderos
Зачем мне солнце Монако? Для чего, скажи мне, у нас Сан-Тропе?
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