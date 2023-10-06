Кемба Уокер: «Я уже бывал в Монако и всегда хотел вернуться. Наверное, Бог меня услышал»
Разыгрывающий Кемба Уокер рассказал, почему принял решение продолжить карьеру именно в «Монако».
«Я действительно бывал в Монако раньше и запомнил, какое это красивое место. Всегда говорил, что хотел бы вернуться, и, наверное, Бог меня услышал.
Не жду, что все будет легко. У меня была неплохая карьера в НБА. Приехав сюда, я знаю, что на моей спине будет висеть огромная мишень. Люблю трудности, люблю играть на самом высоком уровне. Баскетбол есть баскетбол, так что мне просто нужно адаптироваться к новой команде. Я с нетерпением жду начала следующей главы», – сказал Уокер.
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