Евролига. «Фенербахче» – «Милана», «Панатинаикос» против «Олимпиакоса» и другие матчи

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Олимпиакос Панатинаикос Баскония Реал Милан Валенсия Монако Баскетбол

В пятницу, 6 октября, четырьмя матчами продолжится регулярный чемпионат нового сезона Евролиги.

Турецкий «Фенербахче» дома сыграет с итальянским «Миланом», в греческом дерби «Панатинаикос» сойдется с «Олимпиакосом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Фенербахче Турция  –  Милан Италия
Дата проведения
6 октября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Панатинаикос Греция  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
6 октября, 21.15
Онлайн матча

Баскония Испания  –  Реал Испания
Дата проведения
6 октября, 21.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Валенсия Испания  –  Монако Монако
Дата проведения
6 октября, 21.30
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 1-0, Барселона Испания – 1-0, Маккаби Израиль – 1-0, Бавария Германия – 1-0, Жальгирис Литва – 1-0, Олимпиакос Греция – 0-0, Реал Испания – 0-0, Фенербахче Турция – 0-0, Монако Франция – 0-0, Баскония Испания – 0-0, Валенсия – 0-0, Милан Италия – 0-0, Панатинаикос Греция – 0-0, Виртус Италия – 0-1, Альба Германия – 0-1, Партизан Сербия – 0-1, Анадолу Эфес Турция – 0-1, Виллербан Франция – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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