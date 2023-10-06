Евролига. «Фенербахче» – «Милана», «Панатинаикос» против «Олимпиакоса» и другие матчи

В пятницу, 6 октября, четырьмя матчами продолжится регулярный чемпионат нового сезона Евролиги.

Турецкий «Фенербахче» дома сыграет с итальянским «Миланом», в греческом дерби «Панатинаикос» сойдется с «Олимпиакосом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 1-0, Барселона Испания – 1-0, Маккаби Израиль – 1-0, Бавария Германия – 1-0, Жальгирис Литва – 1-0, Олимпиакос Греция – 0-0, Реал Испания – 0-0, Фенербахче Турция – 0-0, Монако Франция – 0-0, Баскония Испания – 0-0, – 0-0, Милан Италия – 0-0, Панатинаикос Греция – 0-0, Виртус Италия – 0-1, Альба Германия – 0-1, Партизан Сербия – 0-1, Анадолу Эфес Турция – 0-1, Виллербан Франция – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Перемен! «Хьюстон»

Мотовиловым по воде. Кто может стать открытием сезона в Лиге ВТБ?

За кем из россиян следить после ухода Шведа

«Обычно изучаю три книги одновременно, чтобы не зацикливаться на одном и том же». Димитрис Итудис – снова в Москве