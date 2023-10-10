Премьер-лига. Женщины. «Ника» против МБА
Во вторник, 10 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги «Ника» в Сыктывкаре примет столичную МБА.
Женщины
Премьер-лига
Ника – МБА
10 октября. 20:30
Положение команд: Динамо Курск – 2-0, Надежда – 2-0, УГМК – 1-0, МБА – 1-0, Енисей – 1-1, Спарта энд К – 1-1, Самара – 1-1, Нефтяник – 0-1, Ника – 0-1, Динамо Москва – 0-2, Динамо Новосибирск – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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