Премьер-лига. Женщины. «Ника» против МБА

Во вторник, 10 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги « » в Сыктывкаре примет столичную МБА.

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Ника – МБА

10 октября. 20:30

Положение команд: Динамо Курск – 2-0, Надежда – 2-0, УГМК – 1-0, МБА – 1-0, Енисей – 1-1, Спарта энд К – 1-1, Самара – 1-1, Нефтяник – 0-1, Ника – 0-1, Динамо Москва – 0-2, Динамо Новосибирск – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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