Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» сыграет с УГМК, «Енисей» – с «Надеждой» и другие матчи

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В вокресенье, 8 октября, в рамках нового регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут четыре матча.

Московское «Динамо» сыграет с УГМК, «Енисей» – с «Надеждой».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Динамо Москва – УГМК

8 октября. 14:00

Енисей – Надежда

8 октября. 15:30

Спарта энд К – Самара

8 октября. 16:00

Динамо Курск – Динамо Новосибирск

8 октября. 17:00

Положение команд:  Надежда – 1-0, Динамо Курск – 1-0, Самара – 1-0, МБА – 1-0, Енисей – 1-0, УГМК – 0-0, Спарта энд К – 0-1, Нефтяник – 0-1, Ника – 0-1, Динамо Москва – 0-1, Динамо Новосибирск – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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