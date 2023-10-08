Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» сыграет с УГМК, «Енисей» – с «Надеждой» и другие матчи

В вокресенье, 8 октября, в рамках нового регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут четыре матча.

Московское «Динамо» сыграет с УГМК, «Енисей» – с « ».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Динамо Москва – УГМК

8 октября. 14:00

– Надежда



8 октября. 15:30

энд К – Самара

8 октября. 16:00

Динамо Курск – Динамо Новосибирск



8 октября. 17:00

Положение команд: Надежда – 1-0, – 1-0, – 1-0, МБА – 1-0, Енисей – 1-0, УГМК – 0-0, Спарта энд К – 0-1, Нефтяник – 0-1, Ника – 0-1, Динамо Москва – 0-1, Динамо Новосибирск – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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