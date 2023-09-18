Стивен Эй Смит: «У «Лейкерс» есть шансы на чемпионство. Мне нравится, что они сделали этим летом»

Теги Лейкерс НБА Роб Пелинка Д’Анджело Расселл Руи Хатимура Джарред Вандербилт Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит заявил, что фронт-офис «Лейкерс» прекрасно провел текущее межсезонье, также отметив и высоко обмены, совершенные прошлой зимой.

«Я говорю то, что знаю. Если бы не случился тот дедлайн, когда они получили Д’Анджело Рассела, Джарреда Вандербилта и Руи Хатимуру... Роб Пелинка сложил бы свои полномочия. С ним было бы покончено.

Мне нравится то, что они сделали этим летом. И я считаю, что «Лейкерс» будут очень, очень опасным соперником, а Лос-Анджелес сыграет очень важную роль в этом сезоне НБА. Думаю, что у «Лейкерс» есть шансы [на чемпионство]», – сказал Смит в эфире First Take.

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1 комментарий

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Курье Хамес
по сути то они стали топ-4 командой прошлого сезона и только усилились. поэтому шансы вполне рабочие
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