Стивен Эй Смит: «У «Лейкерс» есть шансы на чемпионство. Мне нравится, что они сделали этим летом»
Эксперт ESPN Стивен Эй Смит заявил, что фронт-офис «Лейкерс» прекрасно провел текущее межсезонье, также отметив и высоко обмены, совершенные прошлой зимой.
«Я говорю то, что знаю. Если бы не случился тот дедлайн, когда они получили Д’Анджело Рассела, Джарреда Вандербилта и Руи Хатимуру... Роб Пелинка сложил бы свои полномочия. С ним было бы покончено.
Мне нравится то, что они сделали этим летом. И я считаю, что «Лейкерс» будут очень, очень опасным соперником, а Лос-Анджелес сыграет очень важную роль в этом сезоне НБА. Думаю, что у «Лейкерс» есть шансы [на чемпионство]», – сказал Смит в эфире First Take.
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