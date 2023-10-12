Генменеджер команды Востока: «В «Майами» я не верю. Им конец, и они этого даже не понимают»

Теги Майами Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Анонимный генеральный менеджер команды Восточной конференции считает, что «Майами» ждет провальный сезон после неожиданного выхода в финал НБА в прошлом сезоне.

«Если есть возможность выиграть сейчас, надо выиграть сейчас. Вы не знаете, что произойдет через два или три года. У людей меньше концентрация, у игроков меньше терпения, налоги и потолок зарплат усложняют задачу. В общем, все стало сложнее.

По своей природе теперь получаются более короткие чемпионские «окна». Поэтому нужно использовать их в своих интересах. Если вы, например, «Филадельфия», надо выйти из обмена Джеймса Хардена с чем-то конкурентоспособным. Дэрилу Мори нужно побеждать сейчас.

Думаю, что для у «Филадельфии» этих возможностей нет. Так что опасения должны быть. Да и в «Майами» я не верю. Им конец, и они этого даже не понимают. Потому что я сомневаюсь, что «Хит» честны по отношению к себе», – цитирует управленца CBS Sports.

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7 комментариев

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Биомеханоид
Они каждый год этого не понимают. А потом вы огребаете.
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AEZAKMI228
это стивенс отвечаю
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Drob003
Зря Вы так. Джимбо в прошлых сезонах только разогревался. Он же сказал что возьмëт гайку, значит возьмëт. Да и Адебайо окреп. Так что определённо Майами претендент
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Tseren031293
Ответ Drob003
Зря Вы так. Джимбо в прошлых сезонах только разогревался. Он же сказал что возьмëт гайку, значит возьмëт. Да и Адебайо окреп. Так что определённо Майами претендент
Хит всегда работают на 110% и их никогда нельзя недооценивать, они всегда в числе фаворитов.
Джимбо был настоящем лидером и провёл супер плей-офф, но говорить «если он сказал что возьмут гайку, значит возьмут»
В прошлом финале он тоже говорил, что обыграют денвер, но не обыграли.
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Micoud
В финал они не пройдут, но за плэй-офф поборются. Плюс минус эта та же команда, что и в прошлом году. Будут идти в районе 50% по ходу сезона.
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Answer1
Смотря, что считать провалом? Для Джимбо провал - это проигрыш в Финале НБА, для стороннего наблюдателя - выход Хит во 2й раунд ПО - прыжок выше головы, а провалом будет просто невыход в ПО.
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Cash_flow
Ответ Tseren031293
Хит всегда работают на 110% и их никогда нельзя недооценивать, они всегда в числе фаворитов. Джимбо был настоящем лидером и провёл супер плей-офф, но говорить «если он сказал что возьмут гайку, значит возьмут» В прошлом финале он тоже говорил, что обыграют денвер, но не обыграли.
А еще после поражения от Селтикс в 7 игре год назад сказал, что через год мы вернемся сюда и закончим начатое
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