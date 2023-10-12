Генменеджер команды Востока: «В «Майами» я не верю. Им конец, и они этого даже не понимают»

Анонимный генеральный менеджер команды Восточной конференции считает, что «Майами» ждет провальный сезон после неожиданного выхода в финал в прошлом сезоне.

«Если есть возможность выиграть сейчас, надо выиграть сейчас. Вы не знаете, что произойдет через два или три года. У людей меньше концентрация, у игроков меньше терпения, налоги и потолок зарплат усложняют задачу. В общем, все стало сложнее.

По своей природе теперь получаются более короткие чемпионские «окна». Поэтому нужно использовать их в своих интересах. Если вы, например, « », надо выйти из обмена с чем-то конкурентоспособным. Дэрилу Мори нужно побеждать сейчас.

Думаю, что для у «Филадельфии» этих возможностей нет. Так что опасения должны быть. Да и в « » я не верю. Им конец, и они этого даже не понимают. Потому что я сомневаюсь, что «Хит» честны по отношению к себе», – цитирует управленца CBS Sports.

Историческая сделка в НБА. «Хорнетс» запартнерились с MrBeast, самым популярным ютубером планеты

Династия «Уорриорс» умерла?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА