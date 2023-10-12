Стивен Эй Смит: «Зайон может поскользнуться на «Сникерсе». Но если будет здоров, «Пеликанс» способны выйти в финал Запада»

Теги Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит крайне обеспокоен по поводу здоровья тяжелого форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона.

«Как мы это уже видели, Зайон может поскользнуться на «Сникерсе». Я беспокоюсь о его здоровье каждый раз, когда он выходит на площадку <...>. Простите, но мне страшно. Зайон – это суперзвезда, которая только формируется. Как только он выходит на площадку, он становится настоящим мужчиной. Вы видите, что 90% игроков лиги боятся фолить против него.

Он в форме, сбросил вес. Но мне становится страшно, когда Зайон выходит на паркет. Если он будет здоров, «Новый Орлеан» может выйти в финал конференции. «Пеликанс» способны на это», – сказал Смит.

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