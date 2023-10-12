Стивен Эй Смит: «Зайон может поскользнуться на «Сникерсе». Но если будет здоров, «Пеликанс» способны выйти в финал Запада»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит крайне обеспокоен по поводу здоровья тяжелого форварда «Нового Орлеана» .

«Как мы это уже видели, Зайон может поскользнуться на «Сникерсе». Я беспокоюсь о его здоровье каждый раз, когда он выходит на площадку <...>. Простите, но мне страшно. Зайон – это суперзвезда, которая только формируется. Как только он выходит на площадку, он становится настоящим мужчиной. Вы видите, что 90% игроков лиги боятся фолить против него.

Он в форме, сбросил вес. Но мне становится страшно, когда Зайон выходит на паркет. Если он будет здоров, « » может выйти в финал конференции. «Пеликанс» способны на это», – сказал Смит.

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