Стивен Эй Смит: «Зайон может поскользнуться на «Сникерсе». Но если будет здоров, «Пеликанс» способны выйти в финал Запада»
Эксперт ESPN Стивен Эй Смит крайне обеспокоен по поводу здоровья тяжелого форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона.
«Как мы это уже видели, Зайон может поскользнуться на «Сникерсе». Я беспокоюсь о его здоровье каждый раз, когда он выходит на площадку <...>. Простите, но мне страшно. Зайон – это суперзвезда, которая только формируется. Как только он выходит на площадку, он становится настоящим мужчиной. Вы видите, что 90% игроков лиги боятся фолить против него.
Он в форме, сбросил вес. Но мне становится страшно, когда Зайон выходит на паркет. Если он будет здоров, «Новый Орлеан» может выйти в финал конференции. «Пеликанс» способны на это», – сказал Смит.
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