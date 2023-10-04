Малика Эндрюс получила запретительный ордер для мужчины, который преследует ее, Стивена Эй Смита и других ведущих ESPN

Теги происшествия НБА телевидение ESPN Стивен Эй Смит Баскетбол

Телеведущая баскетбольных передач ESPN Малика Эндрюс пожаловалась в суд на Ахмеда Абубакара, 41-летнего мужчины из Нью-Джерси, сообщает TMZ.

Девушка заявила, что Абубакар преследовал ее, Стивена Эй Смита и других коллег по телеканалу, и подала прошение на выдачу запретительного ордера.

Преследование началось с сообщений в сентябре 2022 года. Затем мужчина стал угрожающе себя вести и даже заполучил незарегистрированный номер телефона Эндрюс и несколько раз ей звонил.

Абубакар также преследовал ведущую программы «First Take» Молли Керим и был арестован в августе за появление в доме девушки без предупреждения.

Эндрюс заявила, что опасается за свою безопасность, и попросила суд обязать Абубакара держаться на расстоянии не менее 100 ярдов (91 м) от нее, Смита, ее жениха Дэйва Макменамина и других. Суд выдал временный запретительный ордер сразу после заявления девушки.

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1 комментарий

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Геннадий Тимченко
Ахмед может жаждет возвращения в Иран - ведь там с женщинами гораздо проще❓🤔
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