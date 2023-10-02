Деррик Роуз в межсезонье искал номер Джа Морэнта, чтобы лично дать ему несколько советов. После этого его агент связался с «Гриззлис»

Теги Мемфис НБА Деррик Роуз Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Деррик Роуз на пресс-конференции рассказал, что предшествовало его переходу в команду.

В это межсезонье Роуз обратился к Тони Аллену с просьбой дать ему номер телефона Джа Морэнта.

Он хотел связаться с молодым игроком лично и дать несколько советов.

Это привело к тому, что агент Роуза стал выяснять, насколько «Гриззлис» заинтересованы в его подписании.

«Все как-то сошлось», – сказал MVP-2011.

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3 комментария

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fbd
Ты волыну-то убери
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banderos
Диалог Роуза и Моранта https://youtu.be/_mnWBY1-RdY?si=WEuURD7n-Yg1EQn0&t=130
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jqzn88xn6n
Амбициозные гэнгста из Мемфиса не вызывали симпатии у меня, однако этот в этом сезоне послежу из-за Роуза (один из моих любимых игроков), да и Джа может одумается)
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