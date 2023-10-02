Деррик Роуз в межсезонье искал номер Джа Морэнта, чтобы лично дать ему несколько советов. После этого его агент связался с «Гриззлис»

Разыгрывающий « » на пресс-конференции рассказал, что предшествовало его переходу в команду.

В это межсезонье Роуз обратился к Тони Аллену с просьбой дать ему номер телефона .

Он хотел связаться с молодым игроком лично и дать несколько советов.

Это привело к тому, что агент Роуза стал выяснять, насколько «Гриззлис» заинтересованы в его подписании.

«Все как-то сошлось», – сказал MVP-2011.

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