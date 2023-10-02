Джа Морэнт сможет находиться с командой во время своей 25-матчевой дисквалификации

Теги Мемфис НБА Джа Морэнт Зак Клейман Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт получил разрешение от НБА на тренировки и путешествия с командой во время своей 25-матчевой дисквалификации.

«Отличная новость для Джа и остального состава», – сказал генеральный менеджер Зак Клеман.

Морэнт отстранен на 25 матчей нового сезона НБА за повторную демонстрацию оружия в социальных сетях.

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