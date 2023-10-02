Джа Морэнт сможет находиться с командой во время своей 25-матчевой дисквалификации

Разыгрывающий « » получил разрешение от на тренировки и путешествия с командой во время своей 25-матчевой дисквалификации.

«Отличная новость для Джа и остального состава», – сказал генеральный менеджер Зак Клеман.

Морэнт отстранен на 25 матчей нового сезона НБА за повторную демонстрацию оружия в социальных сетях.

За кем из россиян следить после ухода Шведа

Дома у Кармело Энтони: портрет в стиле «Игры престолов», огромный Мухаммед Али и тысячи кроссовок

«Обычно изучаю три книги одновременно, чтобы не зацикливаться на одном и том же». Димитрис Итудис – снова в Москве