Джа Морэнт сможет находиться с командой во время своей 25-матчевой дисквалификации
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт получил разрешение от НБА на тренировки и путешествия с командой во время своей 25-матчевой дисквалификации.
«Отличная новость для Джа и остального состава», – сказал генеральный менеджер Зак Клеман.
Морэнт отстранен на 25 матчей нового сезона НБА за повторную демонстрацию оружия в социальных сетях.
За кем из россиян следить после ухода Шведа
Дома у Кармело Энтони: портрет в стиле «Игры престолов», огромный Мухаммед Али и тысячи кроссовок
«Обычно изучаю три книги одновременно, чтобы не зацикливаться на одном и том же». Димитрис Итудис – снова в Москве
Комментарии