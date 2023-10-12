Руди Фернандес пропустит матч с «Анадолу Эфесом» из-за травмы
Атакующий защитник «Реала» Руди Фернандес не поможет своей команде в матче второго тура Евролиги против «Анадолу Эфеса».
Он испытывает дискомфорт в голеностопном суставе.
Фернандес набрал 14 очков в товарищеском матче против «Далласа».
«Анадолу Эфес» сегодня примет «Реал» в 20:30 по московскому времени.
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