Руди Фернандес пропустит матч с «Анадолу Эфесом» из-за травмы

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Руди Фернандес Анадолу Эфес Реал Баскетбол

Атакующий защитник «Реала» Руди Фернандес не поможет своей команде в матче второго тура Евролиги против «Анадолу Эфеса».

Он испытывает дискомфорт в голеностопном суставе.

Фернандес набрал 14 очков в товарищеском матче против «Далласа».

«Анадолу Эфес» сегодня примет «Реал» в 20:30 по московскому времени.

Историческая сделка в НБА. «Хорнетс» запартнерились с MrBeast, самым популярным ютубером планеты

Династия «Уорриорс» умерла?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yigal Rishon
Руди пропустит матч с Реалом 😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий